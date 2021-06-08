Блинкен отверг заявление Зеленского о том, что США не сообщили Киеву о решении по "Северному потоку – 2"

Украинские власти знали о намерениях Вашингтона, отметил глава Госдепа. Вместе с тем он допустил, что информацию могли не довести лично до Зеленского.