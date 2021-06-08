Блинкен отверг заявление Зеленского о том, что США не сообщили Киеву о решении по "Северному потоку – 2"
Украинские власти знали о намерениях Вашингтона, отметил глава Госдепа. Вместе с тем он допустил, что информацию могли не довести лично до Зеленского.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что США не сообщили Киеву об отмене санкций против газопровода "Северный поток – 2". Киев был предупреждён о намерениях Вашингтона, отметил глава американской дипломатии.
"Мы действительно рассказали украинским партнёрами о наших намерениях, касающихся трубопровода. Возможно, эта информация не была доведена непосредственно до президента Зеленского", — сказал Блинкен, выступая на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что был неприятно удивлён отказом Байдена от санкций против "Северного потока – 2", отметив, что узнал об этом из прессы. Лидер Незалежной добавил, что поступки главы Белого дома в последнее время подрывают уверенность Украины в стабильной поддержке со стороны США. Также Зеленский счёл "Северный поток – 2" оружием в руках России, которому США поставляют "пули", и понадеялся, что отказ Байдена от санкций на самом деле является хитрой политической игрой.
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Как сообщал Лайф, 19 мая США заявили о том, что не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. Вместе с тем позже Блинкен заявил, что Вашингтон может возобновить санкции против компаний, которые осуществляют строительство газопровода "Северный поток – 2".
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