Курс евро впервые с 19 марта снизился до 88 рублей

Курс евро снизился до 88 рублей впервые с 19 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 22:34 мск, расчётами "на завтра" курс европейской валюты опустился на 75 копеек — до 88,03 рубля. Падение составило 0,85%. При этом ранее он опускался до 88 рублей. Доллар потерял 53 копейки (0,7%), снизившись до 72,28 рубля.