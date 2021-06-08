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Курс евро впервые с 19 марта снизился до 88 рублей

Американская валюта также потеряла в стоимости — до 72,28 рубля.

8 июня, 20:38

Фото © Pixabay

Курс евро снизился до 88 рублей впервые с 19 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 22:34 мск, расчётами "на завтра" курс европейской валюты опустился на 75 копеек — до 88,03 рубля. Падение составило 0,85%. При этом ранее он опускался до 88 рублей. Доллар потерял 53 копейки (0,7%), снизившись до 72,28 рубля.

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Укрепление российской валюты обусловлено ростом нефтяных котировок.

Напомним, ранее стоимость нефти Brent превысила 72 доллара за баррель впервые за два года.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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