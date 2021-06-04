Стоимость нефти Brent превысила $72 за баррель впервые за два года

Цена барреля нефти Brent превысила 72 доллара, это случилось впервые с мая 2019 года. По состоянию на 16:30 мск стоимость контрактов с исполнением в августе на поставку топлива составила $72,09 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В течение дня мировые цены на Brent ускорили темпы роста до 1%. Июньский фьючерс марки WTA тоже прибавил в стоимости. Он подорожал на 1,18% — до 69,61 доллара за баррель.