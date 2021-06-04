Стоимость нефти Brent превысила $72 за баррель впервые за два года
В течение дня мировые цены ускорили темпы роста и увеличились примерно на один процент.
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Цена барреля нефти Brent превысила 72 доллара, это случилось впервые с мая 2019 года. По состоянию на 16:30 мск стоимость контрактов с исполнением в августе на поставку топлива составила $72,09 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В течение дня мировые цены на Brent ускорили темпы роста до 1%. Июньский фьючерс марки WTA тоже прибавил в стоимости. Он подорожал на 1,18% — до 69,61 доллара за баррель.
Ранее Лайф сообщал, что индекс Мосбиржи второй день подряд обновил исторический максимум. Локомотивом роста остаётся нефтегазовый сектор, который позитивно реагирует на корпоративные новости и рост цен на нефть.
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