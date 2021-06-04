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Стоимость нефти Brent превысила $72 за баррель впервые за два года

В течение дня мировые цены ускорили темпы роста и увеличились примерно на один процент.

4 июня, 13:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Цена барреля нефти Brent превысила 72 доллара, это случилось впервые с мая 2019 года. По состоянию на 16:30 мск стоимость контрактов с исполнением в августе на поставку топлива составила $72,09 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В течение дня мировые цены на Brent ускорили темпы роста до 1%. Июньский фьючерс марки WTA тоже прибавил в стоимости. Он подорожал на 1,18% — до 69,61 доллара за баррель.

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

Ранее Лайф сообщал, что индекс Мосбиржи второй день подряд обновил исторический максимум. Локомотивом роста остаётся нефтегазовый сектор, который позитивно реагирует на корпоративные новости и рост цен на нефть.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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