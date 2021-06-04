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В Великобритании призвали привлечь к ответственности организаторов "тревожного" интервью Протасевича

В Лондоне сочли, что белорусский активист принимал участие в съёмке не по своей воле.

4 июня, 13:48

Скриншот из видео © Телеканал ОНТ

Люди, организовавшие и взявшие интервью у задержанного в Минске основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, должны быть привлечены к ответственности. С таким заявлением выступил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. По его мнению, съёмки проходили под принуждением.

"Тревожное интервью г-на Протасевича явно проходило под принуждением и под стражей. Преследование защитников прав человека и свободы СМИ в Беларуси должно прекратиться. Те, кто участвовал в съёмке, принуждении и руководстве интервью, должны быть привлечены к ответственности", — написал он в своём твиттере.

В Кремле не знают, кого из бизнесменов имел в виду Протасевич в своём интервью

В Кремле не знают, кого из бизнесменов имел в виду Протасевич в своём интервью

Напомним, большое интервью задержанного в конце мая в Минске Романа Протасевича вышло на белорусском телеканале ОНТ. В нём создатель скандально известного телеграм-канала NEXTA рассказал об источниках финансирования проекта. По его словам, на счёт редакции поступали крупные суммы от некоего российского олигарха. При этом Протасевич не стал озвучивать его фамилию. Кроме того, задержанный в Минске активист рассказал о несостоявшихся планах перевода NEXTA на российскую повестку и перечислил имена координаторов протестов в Белоруссии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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