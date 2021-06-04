В Великобритании призвали привлечь к ответственности организаторов "тревожного" интервью Протасевича

Люди, организовавшие и взявшие интервью у задержанного в Минске основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, должны быть привлечены к ответственности. С таким заявлением выступил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. По его мнению, съёмки проходили под принуждением.

"Тревожное интервью г-на Протасевича явно проходило под принуждением и под стражей. Преследование защитников прав человека и свободы СМИ в Беларуси должно прекратиться. Те, кто участвовал в съёмке, принуждении и руководстве интервью, должны быть привлечены к ответственности", — написал он в своём твиттере.