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Курс доллара опустился ниже 73 рублей

В последний раз американская валюта торговалась на уровне ниже 73 рублей 7 мая этого года.

4 июня, 12:51

Фото © Pixabay

Курс доллара снизился до 72,94 рубля в ходе торгов на Московской бирже, об этом свидетельствуют данные площадки на 15:32 мск.

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В последний раз американская валюта торговалась на уровне ниже 73 рублей 7 мая этого года.

А накануне глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре ФНБ, а также снизит долю британского фунта. В свете этих новостей финансовые эксперты посоветовали россиянам не избавляться от американской валюты.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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