В Китае прогремел мощный взрыв на химическом заводе
Пожарным крайне сложно контролировать ситуацию. Огонь, охвативший территорию, распространяется стремительно.
Кадр видео / Twitter / Unbelievable Events
Мощный взрыв на китайском химзаводе. Видео © Twitter / Unbelievable Events
На химическом заводе вблизи города Шихэцзы Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР) прогремел мощный взрыв. Как сообщает газета Jimu News, взорвался кремнезёмный реактор.
Отмечается, что пожарным крайне сложно контролировать ситуацию. Огонь, охвативший территорию, распространяется стремительно. Завод находится в 15 километрах от Шихэцзы, и пламя отчётливо видно в самом городе.
По предварительным данным, жертв в результате инцидента нет.
А буквально месяц назад мощный взрыв произошёл в Гуанчи-Чжуанском автономном районе Китая на ремонтном заводе. Тогда один человек погиб, ещё трое получили различные ранения.
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