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В Китае прогремел мощный взрыв на химическом заводе

Пожарным крайне сложно контролировать ситуацию. Огонь, охвативший территорию, распространяется стремительно.

8 июня, 21:24

Кадр видео / Twitter / Unbelievable Events

Мощный взрыв на китайском химзаводе. Видео © Twitter / Unbelievable Events

На химическом заводе вблизи города Шихэцзы Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР) прогремел мощный взрыв. Как сообщает газета Jimu News, взорвался кремнезёмный реактор.

Отмечается, что пожарным крайне сложно контролировать ситуацию. Огонь, охвативший территорию, распространяется стремительно. Завод находится в 15 километрах от Шихэцзы, и пламя отчётливо видно в самом городе.

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По предварительным данным, жертв в результате инцидента нет.

А буквально месяц назад мощный взрыв произошёл в Гуанчи-Чжуанском автономном районе Китая на ремонтном заводе. Тогда один человек погиб, ещё трое получили различные ранения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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