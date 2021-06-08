В Китае прогремел мощный взрыв на химическом заводе

Мощный взрыв на китайском химзаводе. Видео © Twitter / Unbelievable Events

На химическом заводе вблизи города Шихэцзы Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР) прогремел мощный взрыв. Как сообщает газета Jimu News, взорвался кремнезёмный реактор.

Отмечается, что пожарным крайне сложно контролировать ситуацию. Огонь, охвативший территорию, распространяется стремительно. Завод находится в 15 километрах от Шихэцзы, и пламя отчётливо видно в самом городе.

По предварительным данным, жертв в результате инцидента нет.