Даниил Медведев проиграл греку Циципасу в четвертьфинале "Ролан Гаррос"
Представителей России в мужской одиночной сетке турнира больше не осталось.
Фото © ТАСС / EPA
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу в четвертьфинале турнира Большого шлема "Ролан Гаррос". Встреча завершилась в трёх сетах: 6:3, 7:6 (7:3), 7:5.
Stef to the semis 💪— ATP Tour (@atptour) June 8, 2021
🇬🇷 @steftsitsipas defeats Medvedev 6-3, 7-6, 7-5 to make the #RolandGarros final four in 2021! pic.twitter.com/RQGTu0BuOb
Матч продолжался 2 часа 21 минуту. Циципас сделал три эйса и допустил одну двойную ошибку, на счету Медведева пять подач навылет, двойных ошибок нет. В полуфинале грек сыграет с немцем Александром Зверев.
Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале "Ролан Гаррос" победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Павлюченкова впервые вышла в полуфинал на турнире Большого шлема.
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