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Даниил Медведев проиграл греку Циципасу в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

Представителей России в мужской одиночной сетке турнира больше не осталось.

8 июня, 21:34
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу в четвертьфинале турнира Большого шлема "Ролан Гаррос". Встреча завершилась в трёх сетах: 6:3, 7:6 (7:3), 7:5.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. Циципас сделал три эйса и допустил одну двойную ошибку, на счету Медведева пять подач навылет, двойных ошибок нет. В полуфинале грек сыграет с немцем Александром Зверев.

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Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале "Ролан Гаррос" победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Павлюченкова впервые вышла в полуфинал на турнире Большого шлема.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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