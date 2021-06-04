Теннис погряз в договорняках и коррупции: За что задержали россиянку Яну Сизикову

Мир отечественного тенниса серьёзно содрогнулся днём 4 мая, когда в самый разгар "Ролан Гаррос" пришла неприятная новость. В Париже задержали нашу спортсменку Яну Сизикову. Девушка спокойно выходила с сеанса массажа после очередного матча, но пойти по своим делам дальше не смогла, ибо в планы вмешались полицейские.

Подозревают россиянку в участии в договорном матче, который датируется 2020 годом. Тогда она выступала в парном разряде "Ролан Гаррос" с американкой Мэдисон Бренгл. В матче первого круга они играли против румынок Кристины-Андреи Миту и Патричи Марии Циг. Встречу русско-американский дуэт проиграл, но всех заинтересовал один гейм во втором сете.

На опубликованных кадрах с того матча можно увидеть, что Сизикова совершает две двойные ошибки и очень странно приседает после того, как отбивает далеко не самый сильный удар соперницы. Французские СМИ утверждают, что именно в этом гейме букмекеры приняли ставки на проигрыш Сизиковой и Бренгл. Речь идёт о десятках тысяч евро, которые были поставлены через конторы в самых разных странах.

И если кому-то покажется, что сама ситуация больше походит на какие-то домыслы журналистов или детективы, то всё совсем не так. Теннис, о чём говорят не один день, давно погряз в подобных скандалах. И попадаются на них, что естественно, спортсмены из далеко не первой десятки и даже сотни рейтинга. Та же Сизикова никогда не поднималась в списке выше 348-го места.

В своё время испанец Гильермо Гарсия Лопес, который был в первой тридцатке рейтинга ATP, утверждал, что 90% игроков из первой сотни списка получали подобные предложения. Заявление поддержали такие знаменитые теннисисты, как Новак Джокович, Ллейтон Хьюитт или Дмитрий Турсунов. К слову, нетрудно найти целый ряд имён пожизненно дисквалифицированных за подобные истории игроков. Есть там и наши — к примеру, Андрей Куманцов. Его нарушения датируются 2010–2013 годами. Как вы можете понять, договорные матчи для тенниса явление достаточно распространённое.

— На определённом уровне некоторые люди этим живут, я бы даже сказала, выживают. Не скажу, что это распространено среди игроков первой сотни рейтинга, потому что я там не была. Но за её пределами с этим сталкиваешься постоянно. Ты можешь даже не участвовать в этом, а просто услышать невзначай. Когда ты слышишь подобное часто, то представляешь масштаб происходящего, — рассказывала "Матч-ТВ" одна из теннисисток.

Причины подобного просты: теннисистам нужно держаться в рейтинге и не терять позиций, а для этого необходимы поездки на турниры. Перелёты, проживание, питание и многое другое стоит денег. В неделю необходимо потратить примерно тысячу долларов для того, чтобы сыграть в одном турнире. И не факт, что ты задержишься там надолго.

— Многие игроки живут от турнира к турниру: заработали на одном — сразу же потратили на следующем. Когда же поступают "интересные" предложения, они поддавливают. Теннисист начинает думать, что если он примет предложение, то сможет поехать на следующий турнир. Тогда он, возможно, попадёт в топ-500 или в топ-400. Главное — держаться на плаву. Пропустил турнир — скатился в рейтинге, — добавила собеседница "Матча".

Что любопытно, раскрыть подобную схему организаторам турнира может игрок из первой сотни рейтинга, которым такие махинации не по нраву, но и понять проблемы простых участников из далёких позиций списка им тоже не суждено.

Получить "предложение" теннисисты могут как от людей, которые случайно пришли на турнир, что-то подслушали и связались с "нужным" человеком, так и вовсе через своих же "посредников". Суммы на кону, кстати, не очень большие — от пятисот до тысячи долларов.

— Понятно, что сам игрок на этом зарабатывает намного меньше, чем те, которые ставят. Игрок — он как пешка. Он получает столько, сколько ему необходимо, чтобы в данной шоковой ситуации выйти из положения и заработать на поездку на следующий турнир. Он даже не думает получить какие-то крупные суммы. Когда рейтинг турнира и игрока выше, то идут уже другие деньги. Слышала разговоры про десять тысяч долларов. А какие суммы предлагают игрокам из топ-100, я даже не могу сказать. Явно более серьёзные, — добавила собеседница "Матча".

Бороться с этим пытаются сотрудники Tennis Integrity Unit — организации, которая занимается коррупционными делами в теннисе. Они ищут информацию про определённых игроков, которые находятся у них в достаточно объёмном списке, ездят по турнирам и устраивают допросы в определённых случаях. Отказаться от них нельзя. Там несколько часов задают самые разные вопросы, пытаясь "пробить" слабые места теннисиста.

Интересно и то, что букмекеры замечают подобные матчи ежедневно. Действительно, в теннисе очень много самых разных турниров, не только Большого шлема или "Мастерсы". При этом те же букмекерские конторы просто не готовы снимать какие-либо матчи с линии, так как зарабатывают на марже.