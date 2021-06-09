Ветеринарные врачи разъяснили различия коронавируса у человека и домашних животных

Коронавирус у домашних животных является видоспецифичной инфекцией и не может передаваться человеку. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

"У домашних животных коронавирус свой, видоспецифичный. Когда была первая волна пандемии, мы как раз говорили, что не надо от животных избавляться, выбрасывать и так далее, так как этот коронавирус известен давно, более 60 лет, и никогда эта инфекция не рассматривалась как особо опасная", — отметил ветврач.

Шеляков добавил, что из-за того, что животные не передают CoViD-19 человеку и даже не болеют им, нет смысла вакцинировать питомцев.

В свою очередь, кинолог, президент Международного кинологического союза (IKU), ветеринарный врач Владимир Уражевский подчеркнул, что о коронавирусном энтерите известно уже 20 лет и что для собак существует прекрасная вакцина "Мультикан-6", "Мультикан-8", которой пользуются все питомники и ответственные заводчики.