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Ветеринарные врачи разъяснили различия коронавируса у человека и домашних животных

По словам специалистов, нет научных доказательств, что питомцы болеют CoViD-19 и передают его человеку.

9 июня, 00:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Коронавирус у домашних животных является видоспецифичной инфекцией и не может передаваться человеку. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

"У домашних животных коронавирус свой, видоспецифичный. Когда была первая волна пандемии, мы как раз говорили, что не надо от животных избавляться, выбрасывать и так далее, так как этот коронавирус известен давно, более 60 лет, и никогда эта инфекция не рассматривалась как особо опасная", — отметил ветврач.

Шеляков добавил, что из-за того, что животные не передают CoViD-19 человеку и даже не болеют им, нет смысла вакцинировать питомцев.

В свою очередь, кинолог, президент Международного кинологического союза (IKU), ветеринарный врач Владимир Уражевский подчеркнул, что о коронавирусном энтерите известно уже 20 лет и что для собак существует прекрасная вакцина "Мультикан-6", "Мультикан-8", которой пользуются все питомники и ответственные заводчики.

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Напомним, в конце мая в России началась вакцинация домашних животных от коронавируса препаратом "Карнивак-ков". На данный момент питомцев могут привить в клиниках Москвы, Рязани и Брянска. В ближайшее время услуга станет доступна в Челябинске, Крыму, а также в Петербурге.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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