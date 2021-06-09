"Зачем Володька сбрил усы?": Рогозин ответил на обещание Псаки фразой из "Бриллиантовой руки"
Ранее представитель Белого дома призналась, что не знала о санкциях США против предприятий российской ракетно-космической отрасли.
Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с иронией отреагировал на обещание официального представителя Белого дома Джен Псаки выяснить причины санкций против России. В своём твиттер-аккаунте глава российской госкорпорации опубликовал видеофрагмент из советского фильма "Бриллиантовая рука", сопроводив его цитатой Псаки.
На кадрах главные герои фильма Геша Козодоев и Семён Горбунков находятся в нетрезвом состоянии. Козодоев обращается к Горбункову с просьбой "по-быстрому объяснить товарищу, зачем Володька сбрил усы".
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Напомним, ранее Псаки пообещала выяснить, какие санкции США ввели против России в космической сфере. Так пресс-секретарь Белого дома ответила на просьбу прокомментировать заявление генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, ранее заявившего, что Россия останется в проекте МКС, если США снимут свои санкции.
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