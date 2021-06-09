Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с иронией отреагировал на обещание официального представителя Белого дома Джен Псаки выяснить причины санкций против России. В своём твиттер-аккаунте глава российской госкорпорации опубликовал видеофрагмент из советского фильма "Бриллиантовая рука", сопроводив его цитатой Псаки.

На кадрах главные герои фильма Геша Козодоев и Семён Горбунков находятся в нетрезвом состоянии. Козодоев обращается к Горбункову с просьбой "по-быстрому объяснить товарищу, зачем Володька сбрил усы".