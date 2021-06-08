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В Роспотребнадзоре сообщили, что пожилые люди легко переносят вакцинацию от ковида

Также специалисты напомнили, что прививку можно делать и людям с хроническими заболеваниями, главное, чтобы не во время хронической фазы.

8 июня, 23:42
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Пожилые люди переносят вакцинацию от коронавируса легко и без побочных эффектов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в вашем возрасте", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что при заражении CoViD-19 у пожилых возможны осложнения, включая тромбозы и вирусную пневмонию, так как идёт сильная нагрузка на иммунную систему. Поэтому вакцинация является одним из самых эффективных способов избежать проблем со здоровьем.

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Также специалисты напомнили, что прививку можно делать и людям с хроническими заболеваниями, главное, чтобы не во время хронической фазы. В ведомстве отметили, что перед вакцинацией следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней после первой прививки, и до выработки антител необходимо продолжать соблюдать все правила безопасности: носить защитные маски и перчатки, часто мыть руки и пользоваться антисептиком, избегать большого скопления людей, заключили в Роспотребнадзоре.

Принуждение по закону: За и против вакцинации от ковида

Принуждение по закону: За и против вакцинации от ковида

Ранее Госдума в первом чтении поддержала законопроект о включении вакцинации от ковида в нацкалендарь прививок. Предлагаемые документом изменения позволят осуществлять закупку лекарств против инфекции за счёт средств госбюджета. При этом процедура останется добровольной, отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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