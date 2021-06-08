В Роспотребнадзоре сообщили, что пожилые люди легко переносят вакцинацию от ковида

Пожилые люди переносят вакцинацию от коронавируса легко и без побочных эффектов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в вашем возрасте", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что при заражении CoViD-19 у пожилых возможны осложнения, включая тромбозы и вирусную пневмонию, так как идёт сильная нагрузка на иммунную систему. Поэтому вакцинация является одним из самых эффективных способов избежать проблем со здоровьем.

Также специалисты напомнили, что прививку можно делать и людям с хроническими заболеваниями, главное, чтобы не во время хронической фазы. В ведомстве отметили, что перед вакцинацией следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней после первой прививки, и до выработки антител необходимо продолжать соблюдать все правила безопасности: носить защитные маски и перчатки, часто мыть руки и пользоваться антисептиком, избегать большого скопления людей, заключили в Роспотребнадзоре.