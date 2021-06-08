На сегодняшний день в России заболевает коронавирусом более девяти тысяч человек в сутки, этот результат ставит нас на шестое место по уровню распространения пандемии. Поэтому сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь прививок.

Однако такое форсированное решение проблемы не является безопасным с точки зрения ряда специалистов. Эксперты ставят акцент на том, что до конца свойства вакцины не изучены. Более того, засекречены данные о возможных последствиях. Так, профессор Московской медицинской академии Павел Воробьёв выступает против внесения прививки от коронавируса в национальный календарь.

— Это абсолютно неверное, ошибочное решение. Дело в том, что на сегодняшний день нет никаких подтверждений эффективности этой прививки, а прививка всё-таки должна быть полезной. Второй момент: ничего непонятно с её безопасностью, она тоже не доказана, а данные, которые поступают после вакцинации, тщательно скрываются, профессиональное сообщество их не знает. Поэтому, на мой взгляд, внесение прививки в национальный календарь преждевременно, — сказал Лайфу Воробьёв.

Проблема кроется также и в том, что изучение противодействия CoViD-19 находится в зачаточном состоянии, сейчас учёные сосредоточены на сборе базовых параметров: эффективности, длительности существования иммунитета, необходимых частоте и ритме вакцинаций, идут исследования конкретных вакцин. Как полагает клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер, пока не будут решены эти вопросы на научном уровне, любые законодательные инициативы являются преждевременными и популистскими.

— Например, у нас не одна вакцина, а целых три. Рассматривать их как идентичные непрофессионально, нужно как минимум создать независимый научно-медицинский орган, который бы их изучил и сделал бы сравнительные таблицы, на основании которых уже можно составлять рекомендации по применению, — отметил Эдигер.

Можно не напоминать и про человеческий фактор, когда чиновники на местах могут неверно истолковать нововведение или вовсе заинтересоваться контрактами и пропагандой большой фармы и потребовать принудительно прививать всех без разбора.

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— Попытки массовой вакцинации уже были. Произошло это в Якутии, где начали обсуждать обязательную вакцинацию. Однако спустя пару суток, после реакции профессионального сообщества такие разговоры прекратились, так как реакция специалистов была однозначной. Но примеры, когда регионы проявляют инициативу и опережают события, уже есть. Ничего, кроме негатива, это, конечно, не принесёт. Нужны чёткие дефиниции, согласно которым можно применять вакцину. А мы таких рекомендаций пока не создали, — подчеркнул Эдигер.

Напомним, 25 мая в Якутии ввели обязательную вакцинацию от CoViD-19, постановление об этом издала главный санитарный врач региона Мария Игнатьева. Однако спустя несколько часов это решение было отменено, а пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев сообщил, что решение о прививке должно быть добровольным.

В профессиональном сообществе есть и положительные взгляды на принимаемый законопроект. Так, депутат ГД, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко полагает, что против вакцинации выступают люди, которые не до конца понимают, как именно будет действовать документ.

— В 1998 году мы приняли закон об иммунопрофилактике, сегодня мы туда внесли поправку, тринадцатую по счёту вакцину, которая будет внесена в национальный календарь прививок. Это такой документ, в который внесены те вакцины, которые действуют против инфекций, что угрожают всей стране, а значит, обеспечение ими происходит за счёт федерального бюджета. Учитывая, что президент сказал, что прививка должна быть бесплатной, этот документ даёт нам возможность обеспечить выполнение этого поручения. При этом этот закон провозглашает информированное согласие на прививку, а вовсе не обязательное. То есть я вас должен убедить, а уже вы потом принять самостоятельное решение и не иначе, — сказал политик в разговоре с Лайфом.

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Он добавил, что одной из проблем, которые могут начаться после принятия этого закона, может стать самоуправство на местах, ситуации, когда местные органы власти начнут действовать самостоятельно, без оглядки на федеральный центр.

— Все вакцины календаря прививок строго регламентируются из министерства, никакой местный санитарный врач не сможет принять решение, которое бы противоречило центру. И наоборот, когда есть миллион вакцин, которые никуда не включены, начинается некий разброд, который каждый разрешает по своему разумению, характерный пример — скандал в Якутии. При этом я отмечу, что определённые группы лиц, мы таких на профессиональном сленге зовём "декретированные контингенты", привиться будут обязаны, это, если угодно, будет являться обязательным условием для работы определённых специалистов. Скажем, официант в ресторане или воспитательница в детском садике, врачи, работающие в красной зоне ковидария, сотрудники лабораторий и некоторые другие. Вокруг этого и разгорелась главная дискуссия, кто-то кричал, что прививаться надо только добровольно, но я считаю, что добровольная прививка в данном случае — это "право на убийство", — подчеркнул Онищенко.

Мировое сообщество врачей точно так же расколото: с одной стороны есть врачи, которые рекомендуют проводить прививочные кампании, с другой — те, кто сомневается в вакцинах. — Произвести вакцину не то же самое, что подтвердить её безопасность и эффективность, — полагает директор Национального института аллергии и инфекционных болезней США Энтони Фаучи.

Стоит отметить, что главной проблемой в борьбе с коронавирусом является фактор неизвестности. Действительно, про происхождение вируса до сих пор не много известно. Так, исследователи Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер не без оснований полагают, что вирус появился не естественным путём. Причин, по которым могла начаться пандемия, большое количество — от случайной аварии в одной из биолабораторий, проводящих подобные эксперименты, до умышленного запуска вируса в естественную среду.