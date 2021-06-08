"Есть все необходимые инструменты": Блинкен оценил вероятность вступления Украины в НАТО
По его словам, речь идёт о движении "в сторону готовности к членству в будущем".
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У Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться по пути, который приведёт страну в НАТО. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
"По нашим оценкам, у Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться в этом направлении", — сказал Блинкен.
При этом глава американской дипломатии уточнил, что пока речь идёт лишь о движении "в сторону готовности Украины к членству в Атлантическом альянсе в будущем". Блинкен добавил, что США поддерживают членство Украины в НАТО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отчаянно попросил принять Украину в НАТО. Он считает, что на кону независимость страны.
Напомним, что Зеленский на днях провёл телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. После них Белый дом упрекнул Киев в неверном понимании слов Байдена о НАТО. По версии украинских властей, Байден "подчеркнул... важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в альянсе". В то же время Вашингтон не подтверждает, что Байден говорил такое. Сам Зеленский, комментируя исправление речи американского лидера, заявил, что важны поступки, а не слова.
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