У Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться по пути, который приведёт страну в НАТО. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"По нашим оценкам, у Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться в этом направлении", — сказал Блинкен.

При этом глава американской дипломатии уточнил, что пока речь идёт лишь о движении "в сторону готовности Украины к членству в Атлантическом альянсе в будущем". Блинкен добавил, что США поддерживают членство Украины в НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отчаянно попросил принять Украину в НАТО. Он считает, что на кону независимость страны.