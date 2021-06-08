Американский генерал обвинил Россию и Китай в создании спутников-истребителей
Джон Реймонд утверждает, что эти аппараты включают в себя системы направленной энергии, которые могут "ослепить, нарушить работу или повредить американские спутники".
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Начальник штаба Космических сил США генерал Джон Реймонд заявил, что Россия и Китай якобы разрабатывают продвинутые системы оружия для космоса, в том числе лазеры и спутники-истребители.
"Китай, который является растущей угрозой, и Россия продолжают разрабатывать две вещи: во-первых, космический потенциал, чтобы иметь те же преимущества, что и у нас, а во-вторых, они строят конкретные системы, сделанные специально, чтобы противодействовать преимуществам, которые есть у США", — сказал Реймонд, выступая в американском сенате.
По словам генерала, разработки РФ и КНР якобы призваны подавлять GPS-спутники и спутники связи США. Также они включают системы направленной энергии, которые могут "ослепить, нарушить работу или повредить американские спутники".
Вместе с тем, добавил командующий, военные США смогут "опережать российскую и китайскую угрозы" при помощи средств, которые им выделяет конгресс.
Напомним, генерал Реймонд не впервые выражает своё беспокойство из-за неких разработок РФ. Так, в марте он испугался российского "спутника-матрёшки". Американский военный считает, что он якобы создан для уничтожения американских спутников на орбите.
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