Гражданка России Софья Сапега, которая сейчас находится в белорусском СИЗО, прислала первое письмо своим родным. В нём она признаётся, что хорошо и исправно питается, а также читает русскую классическую литературу. Об этом сообщает RT со ссылкой на мать девушки Анну Дудич.

Софья пишет, что начала ориентироваться по колоколам. Так она отсчитывает время, поскольку часов у неё нет. Также россиянка сообщает, что в заключении начала читать роман Фёдора Достоевского "Преступление и наказание".