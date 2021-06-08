"Преступление и наказание" и отсчёт времени по колоколам: Арестованная в Белоруссии россиянка Софья Сапега написала первое письмо родным
Девушка призналась, что не видела себя в зеркало с момента ареста 25 мая. Состояние кожи, отмечает она, приходится определять руками.
Софья Сапега. Фото © Соцсети
Гражданка России Софья Сапега, которая сейчас находится в белорусском СИЗО, прислала первое письмо своим родным. В нём она признаётся, что хорошо и исправно питается, а также читает русскую классическую литературу. Об этом сообщает RT со ссылкой на мать девушки Анну Дудич.
Софья пишет, что начала ориентироваться по колоколам. Так она отсчитывает время, поскольку часов у неё нет. Также россиянка сообщает, что в заключении начала читать роман Фёдора Достоевского "Преступление и наказание".
Сапега рассказывает, что не видела себя в зеркало с момента ареста 25 мая. Состояние кожи, отмечает она, приходится определять руками.
Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA. Это произошло после того, как в столице Белоруссии приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца.
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