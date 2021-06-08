Бывший президент Армении Серж Саргсян опроверг информацию, озвученную и.о. премьер-министра страны Николом Пашиняном по поводу проигрыша им украденных у армии денег в казино Монте-Карло, и пригрозил обнародованием компромата, который отвернёт от главы правительства и его семьи всё общество. Саргсян отметил, что и в прежние годы на него навешивали "ярлык игрока", но если сейчас не будут представлены факты, то грядёт "расправа".

"Я тогда не отвечал, потому что был президентом. Службы безопасности подчинялись мне, и [оппоненты] сказали бы, что мы скрываем информацию и т.д. Но Пашинян далеко зашёл. Сейчас я в вашем присутствии заявляю: даю 24 часа. Он должен либо представить факты, либо я опубликую такие факты о нём, о его семье, что общество плюнет на него. Не представит факты — расправлюсь с ним", — приводит слова экс-президента на встрече с избирателями "Спутник Армения".

Саргсян добавил, что всегда обходил стороной казино, в Монако "не был 15 лет", а тот же Баден-Баден рассматривает не как столицу азарта, а как оздоровительный и культурный центр. По словам политика, распространяющие подобные слухи люди судят по себе.

"Они не знают, что это такое, им не нужно прикоснуться к культуре, иначе осознают свой низкий уровень", — подчеркнул экс-президент.