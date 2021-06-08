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Россия потребовала провести медосмотр приговорённого к пожизненному генерала Младича

Москве не удалось найти информацию о текущем состоянии здоровья осуждённого. Также неизвестна и степень его восстановления после операции.

8 июня, 22:45
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Бывшему командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу необходимо провести независимый медосмотр и освидетельствование. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил зампостпреда РФ Геннадий Кузьмин.

"Россия придаёт важное значение вопросу обеспечения прав лиц, находящихся под стражей, включая право на медицинскую помощь. Совет Безопасности в своей резолюции 2529 в прошлом году специально вынес постановление на тот счёт. Тем не менее остаточный механизм не считает целесообразным докладывать Совету Безопасности о том, как реализуются эти права", — отметил Кузьмин.

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Зампостпреда подчеркнул, что России не удалось обнаружить информацию о текущем состоянии здоровья Младича. Также неизвестна и степень его восстановления после операции.

"Полный независимый осмотр и освидетельствование, в том числе на предмет сохранности его когнитивных функций, так и не был проведён. Настоятельно требуем осуществить такое освидетельствование", — добавил дипломат.

Напомним, что апелляционная палата трибунала в Гааге оставила в силе пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. При этом она сняла с генерала обвинение в геноциде, оставив в силе вменяемые ему преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны.

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Ратко Младич скрывался от международного правосудия более 15 лет, пока его не арестовали в Сербии в мае 2011 года и не экстрадировали в Гаагу. На рассмотрение дела генерала ушло более 500 дней, во время которых было заслушано 377 свидетелей и представлено почти десять тысяч вещественных доказательств. Осенью 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил Младича к пожизненному тюремному заключению, а в марте 2018-го адвокаты подали апелляцию — и всё началось сначала: процессы, слушания, изучение доказательств. Российский МИД тогда поддержал генерала, назвав пожизненный приговор политизированным. Евросоюз же придерживался противоположного мнения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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