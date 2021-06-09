Россия потребовала провести медосмотр приговорённого к пожизненному генерала Младича

Москве не удалось найти информацию о текущем состоянии здоровья осуждённого. Также неизвестна и степень его восстановления после операции.

Бывшему командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу необходимо провести независимый медосмотр и освидетельствование. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил зампостпреда РФ Геннадий Кузьмин.

"Россия придаёт важное значение вопросу обеспечения прав лиц, находящихся под стражей, включая право на медицинскую помощь. Совет Безопасности в своей резолюции 2529 в прошлом году специально вынес постановление на тот счёт. Тем не менее остаточный механизм не считает целесообразным докладывать Совету Безопасности о том, как реализуются эти права", — отметил Кузьмин.

Зампостпреда подчеркнул, что России не удалось обнаружить информацию о текущем состоянии здоровья Младича. Также неизвестна и степень его восстановления после операции.

"Полный независимый осмотр и освидетельствование, в том числе на предмет сохранности его когнитивных функций, так и не был проведён. Настоятельно требуем осуществить такое освидетельствование", — добавил дипломат.

Напомним, что апелляционная палата трибунала в Гааге оставила в силе пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. При этом она сняла с генерала обвинение в геноциде, оставив в силе вменяемые ему преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны.