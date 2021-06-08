На Украине в толпу бросили гранату, есть пострадавшие

В Харькове от взрыва гранаты пострадало три человека. Видео © Соцсети

В украинском Харькове трое человек пострадали из-за взрыва гранаты, брошенной прохожим в толпу. Так, молодой человек 16 лет получил ранения средней степени тяжести, состояние здоровья ещё двоих, 33 и 19 лет, удовлетворительное, сообщает местная полиция.

"Неизвестный бросил гранату. Три человека получили ранения, медики оказывают помощь на месте происшествия", — сообщила пресс-служба регионального управления полиции в "Твиттере".

Позднее стало известно, что злоумышленник задержан, на фото в соцсетях видно, что он сидит на земле со связанными руками и окровавленным лицом. В комментариях пользователи сообщили, что это последствия не взрыва, а его отлова местными жителями.

Фото © Соцсети