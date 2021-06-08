Рекордное число российских вузов вошло в рейтинг лучших по версии QS
Как в международном рейтинге, так и в исследованиях по РФ старейшее учебное заведение занимает высокий уровень, хотя позиции по сравнению с прошлым годом и снизились.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
48 российских вузов вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений мира, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). Это стало новым рекордом. Всего в исследовании приняли участие 97 стран. Лидером рейтинга от РФ остался Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), который пятый год подряд сохраняет место в топ-100 лучших университетов мира. Однако по сравнению с прошлым годом флагман российского образования снизил свои позиции — опустился с 74-го на 78-е место.
"Мы завершили работу по предыдущей и приняли новую программу развития вуза, запустили уникальный проект междисциплинарных научно-образовательных школ по приоритетным направлениям науки, сделали ставку на развитие университета в цифровом и инновационном ключе. Всё это позволило консолидировать интеллектуальный потенциал университета", — приводит ТАСС слова ректора МГУ Виктора Садовничего из сообщения QS.
Россия заняла общее четвёртое место по представленности в списке, уступив лишь США (177 университетов), Великобритании (90) и Китаю (58). Вместе с тем в QS отмечают рост международного признания вузов РФ. 64% номинаций, поступивших в адрес российских университетов из зарубежных стран, были получены из Центральной Европы. Помимо МГУ в рейтинг лучших вошли Санкт-Петербургский государственный университет (242-е место), Новосибирский государственный университет (246), Томский государственный университет (272) и другие. Возглавил же список в десятый раз подряд Массачусетский технологический институт из Соединённых Штатов. За ним идут Оксфорд (Великобритания), Стэнфорд (США) и Кембридж (Великобритания).
Между тем, по результатам исследования, проведённого российским агентством RAEX ("РАЭКС-аналитика"), рейтинг лучших вузов РФ возглавили Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. В первую пятёрку также попали Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Всего анализировались университеты из 31 региона России.
Оба исследования, QS и RAEX, подчеркнули влияние пандемии на показатели. Вместе с тем представитель британского исследования пояснил, что "влияние пандемии на нынешний рейтинг было довольно ограниченным".
"Мы ожидаем, что влияние начнёт проявляться в следующем году и, возможно, сильно повлияет на предстоящие три – пять рейтингов", — отметил он.
Ранее президент РАН Александр Сергеев заявил о снижении качества подготовки выпускников вузов, профессор назвал сопровождение молодёжи уже со школы наиболее приоритетной задачей. Также Сергеев отметил, что проблему представляет отсутствие идеологии, которая "должна строиться на ценностях, объединяющих жителей страны". Напомним, что 20 июня российские вузы начнут приёмную кампанию, которая продлится до 17 августа, когда будут опубликованы приказы о зачислении.
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