Рекордное число российских вузов вошло в рейтинг лучших по версии QS

48 российских вузов вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений мира, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). Это стало новым рекордом. Всего в исследовании приняли участие 97 стран. Лидером рейтинга от РФ остался Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), который пятый год подряд сохраняет место в топ-100 лучших университетов мира. Однако по сравнению с прошлым годом флагман российского образования снизил свои позиции — опустился с 74-го на 78-е место.

"Мы завершили работу по предыдущей и приняли новую программу развития вуза, запустили уникальный проект междисциплинарных научно-образовательных школ по приоритетным направлениям науки, сделали ставку на развитие университета в цифровом и инновационном ключе. Всё это позволило консолидировать интеллектуальный потенциал университета", — приводит ТАСС слова ректора МГУ Виктора Садовничего из сообщения QS.

Россия заняла общее четвёртое место по представленности в списке, уступив лишь США (177 университетов), Великобритании (90) и Китаю (58). Вместе с тем в QS отмечают рост международного признания вузов РФ. 64% номинаций, поступивших в адрес российских университетов из зарубежных стран, были получены из Центральной Европы. Помимо МГУ в рейтинг лучших вошли Санкт-Петербургский государственный университет (242-е место), Новосибирский государственный университет (246), Томский государственный университет (272) и другие. Возглавил же список в десятый раз подряд Массачусетский технологический институт из Соединённых Штатов. За ним идут Оксфорд (Великобритания), Стэнфорд (США) и Кембридж (Великобритания).

Между тем, по результатам исследования, проведённого российским агентством RAEX ("РАЭКС-аналитика"), рейтинг лучших вузов РФ возглавили Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. В первую пятёрку также попали Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Всего анализировались университеты из 31 региона России.

Оба исследования, QS и RAEX, подчеркнули влияние пандемии на показатели. Вместе с тем представитель британского исследования пояснил, что "влияние пандемии на нынешний рейтинг было довольно ограниченным".

"Мы ожидаем, что влияние начнёт проявляться в следующем году и, возможно, сильно повлияет на предстоящие три – пять рейтингов", — отметил он.