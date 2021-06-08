Киев переврал слова Джо Байдена о вступлении Украины в НАТО, сообщает американский портал Axios со ссылкой на Совет национальной безопасности Белого дома. Напомним, накануне состоялся телефонный разговор президентов США и Украины, после которого возникло много домыслов. По версии Киева, Байден "подчеркнул важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО". Однако, как сообщает Axios, украинское правительство изначально опубликовало противоречивые заявления.

— Украина превратно истолковала заявление и исправила запись, — говорится в материале. На самом деле о "важности предоставления ПДЧ" говорил сам Зеленский. То есть Киев фактически вложил слова президента Украины в уста президента США. Случайная ошибка стенографиста? Едва ли.

Ранее всё тот же Axios опубликовал интервью с Зеленским, в котором тот сетует, что альянс 13 лет обещает принять его страну в свой состав, но никак не примет. Он также заявил, что вопрос о вступлении страны в НАТО надо "решить немедленно", поскольку, по его словам, Украина сейчас находится в опасности и на кону стоит её независимость.

Действительно, Зеленский прав. Украина, как и Грузия, должна была получить ПДЧ ещё на саммите 2008 года в Бухаресте. Но этого не случилось. Все эти годы представители НАТО уверяли, что ждут обе республики в альянсе, но они пока не готовы к вступлению. Больше десяти лет придумывались различные условия для оценки готовности. Украинские политики сетовали, что им надоело топтаться в предбаннике в ожидании хотя бы ПДЧ, который, к слову, не является гарантией вступления.

Впрочем, все они прекрасно понимали, почему НАТО их не ждёт: всему виной позиция России. Расширение НАТО на Восток вопреки обещаниям советскому руководству было крайне раздражающим фактором для Москвы. Прибалтика стала той красной чертой, переступить за которую они не решились. И если американцы, судя по всему, готовы были перегибать палку бесконечно, то европейцы явно не планировали доводить "русского медведя" до состояния ярости, о чём не стеснялись говорить вслух.

Майдан не очень-то приблизил Киев к НАТО, несмотря на то что "война" с Россией стала основным нарративом для украинского политического дискурса, в котором всё больше превалировала мысль о том, что Украина — это "последний форпост Запада, сдерживающий агрессивную Москву". В Европе прекрасно понимали, что принятие Украины в НАТО означает реальный риск столкновения с Россией. Тем более на фоне ситуации в Донбассе, ведь альянс должен был бы прийти на помощь своему новому члену. Это, правда, стало и удобной отговоркой — в НАТО не возьмём до тех пор, пока не решите территориальные проблемы. Думаю, в Европе многие перекрестились, когда поняли, что Крым ушёл в Россию окончательно и бесповоротно и есть железобетонный повод давать Украине "отлуп" до тех пор, пока она это не признает, что случится явно не скоро.

Это прекрасно понимали и на Украине, и эйфория, появившаяся во время Майдана, когда многие действительно поверили, что скоро станут частью ЕС и НАТО, быстро прошла. В интервью Axios Зеленский отметил, что граждане страны всё меньше верят в перспективы вступления в НАТО. Ранее о том, что поддержка идей евроатлантической интеграции в стране снизилась на 5%, рассказал вице-премьер Алексей Резников. По его словам, интерес к процессу постепенно угасает даже в регионах с наибольшим числом приверженцев "европейского вектора", а молодёжь, которая всегда была самой проевропейской, разочаровывается в проекте.

Таким образом, можно констатировать, что процесс переформатирования общества по радикально антироссийским лекалам, который активизировался после событий 2014-го, начинает давать сбои. И ясно, что Североатлантический альянс тут уже ничем не поможет. Возможно, последней надеждой для сторонников атлантической интеграции мог бы стать предстоящий саммит, однако Украину и Грузию (в отличие от 2008 года) туда даже в качестве гостей не пригласили.

Что в таком случае остаётся майданным властям? Две вещи. Настаивать на немедленном включении в альянс. — Мы требуем того, чтобы обещанные тогда переговоры о вступлении в НАТО начались уже в 2021 году, — заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Серьёзная ставка. Надо было ещё ножкой топнуть и по столу кулаком врезать. Ну и ещё выдавать желаемое за действительное. Сразу после разговора Зеленского с президентом США украинские чиновники начали наперебой рассказывать о "перемогах". Так, глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Байден поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и отметил важность предоставления ей ПДЧ. По его словам, американский президент заверил, что "позиция Украины обязательно будет учтена" при обсуждении в альянсе стратегических вопросов и планируемых мероприятий самого высокого уровня.

К слову, это происходит уже 13 лет, а ПДЧ всё не видать. Как-то неубедительно. Видимо, для усиления эффекта появилось заявление Байдена о важности предоставления ПДЧ, которого тот не делал. А что такого? Какая разница, кто это сказал: Байден или Зеленский?

Действительно, никакой. Ведь, когда человек постоянно произносит слово "халва", это не просто так: он и впрямь верит, что во рту станет слаще. Ну или в данном случае цель — убедить внутреннюю аудиторию в том, что "всё в порядке, заграница нам поможет", а то она что-то понимать, похоже, начала. Думали, никто не заметит подлога.

Зеленского с его стремительно рушащимся рейтингом можно понять: у него нет иного выхода, нужно же хоть какую-то часть электората удержать. Но инструментов всё меньше. Остаётся лишь вкладывать свои заявления о скором членстве в НАТО в уста Байдена и контуры Крыма рисовать на форме футболистов.