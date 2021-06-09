"Надеюсь, он не будет пытаться "играть мускулами": Пушков оценил "50 лет" подготовки Байдена к встрече с Путиным
Российский политик отметил, что "у Путина мускулы в любом случае крепче".
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сенатор Алексей Пушков ответил на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о 50-летней подготовке президента США Джо Байдена к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Член Совфеда выразил надежду, что американский лидер не станет "играть мускулами".
"Будем надеяться, что 50 лет опыта, накопленного Байденом, ему подскажут, что не надо пытаться навязать Путину свои требования и условия. Это не даст Байдену результата и провалит саммит. Надеюсь, он не будет пытаться "играть мускулами". У его собеседника они в любом случае крепче", — написал сенатор в своём телеграм-канале.
Напомним, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives. Москва не рассчитывает, что встреча двух лидеров принесёт прорывные и судьбоносные решения.
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