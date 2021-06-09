Российская планирующая авиабомба "Дрель" может стать идеальным оружием против движущегося противника. Как подчёркивает обозреватель The National Interest Питер Сучиу, радиус действия у взрывного устройства меньше по сравнению с другими, более дорогими аналогами, но за счёт этого разработчики повысили её поражающий эффект против врага, который движется.

Автор обращает внимание на тот факт, что "Дрель" управляется отечественной системой ГЛОНАСС. Устройство весит больше 500 килограммов, а его радиус действия составляет от 30 до 50 километров. Помимо прочего в "Дрели" содержится 15 самонаводящихся боевых элементов, а также бомба умеет распознавать противника. Это делается благодаря системе идентификации "свой/чужой".