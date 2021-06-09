В России впервые с марта зафиксировали почти 10,5 тысячи новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки выявили 10 407 случаев коронавируса, 16,2% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19. Отмечается, что это максимальный показатель с 7 марта 2021 года.

Наибольшее число новых пациентов зафиксировали в Москве: за последние 24 часа коронавирус подтвердился у 4124 жителей столицы. В Санкт-Петербурге болезнь выявили у 852 человек, в Подмосковье — у 781, в Нижегородской области — у 167, а в Ростовской области зарегистрировали 154 новых случая CoViD-19.

При этом за прошедшие сутки полностью выздоровело 9814 человек, а общее число излечившихся достигло 4 761 899. За всё время в России зафиксировали 5 156 250 случаев коронавируса, зарегистрировали 124 895 летальных исходов, из которых 399 — за последние 24 часа.