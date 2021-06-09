Врач разрешила здоровым россиянам только одну порцию мороженого в день

Степень вредности мороженого зависит от его состава. Как рассказала в беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина, лучше всего мороженое, где минимальное количество ингредиентов.

"Наиболее щадящее мороженое — это сорбет, то есть мороженое, которое сделано только из натурального сока с мякотью. Желательно, чтобы в нём ещё и не было сахара", — уточнила Соломатина.

Она также напомнила, что употребление мороженого, даже самого полезного, может нанести значительный вред здоровью. При этом, по словам Соломатиной, для людей с некоторыми диагнозами данный продукт и вовсе противопоказан.

"Для здорового человека лимит составляет одну порцию в день, а кому-то вообще не стоит есть мороженое. Есть люди с сахарным диабетом, преддиабетическим состоянием, лишним весом, проблемами с желудочно-кишечным трактом и так далее — у них у всех есть противопоказания. А остальным можно только одну порцию мороженого", — заключила доктор.