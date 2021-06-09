Россиянам рассказали, какой бизнес можно открыть за 50 тысяч рублей

Имея небольшую сумму капитала, можно начать собственный бизнес. Как рассказал частный инвестор Фёдор Сидоров для этого хватит даже 50 тысяч рублей. По словам эксперта, такая сумма подойдёт для многих видов организации микробизнеса на дому или в арендном помещении.

Так, по словам Сидорова, можно приобрести 3D-принтер и наладить печать какой-либо фурнитуры или поделок. Также можно купить токарный станок, чтобы изготавливать своими силами деревянные изделия. Однако здесь нужно искать свою нишу и спрос.

"Эта сумма подойдёт для многих видов организации микробизнеса на дому или в арендном помещении — от производства чего-либо до небольшого магазина. Однако в дальнейшем потребуются дополнительные вложения — в приобретение товара для последующей продажи, для рекламы и перевозок", — сказал эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Ещё одним способом приумножить свой капитал может стать вложение в цифровые активы. По мнению основателя криптосообщества "Рой-клуб" Владимира Мошкина, 50 тысяч — достаточная сумма для подобного рода инвестиций.

"Это достаточно высокорисковые инструменты, поэтому вкладываться в них новичкам следует осторожно и совершенно точно не оперировать большими суммами. Эта сумма как раз подойдёт для того, чтобы "подержать в руках" новые финансовые инструменты", — считает он.