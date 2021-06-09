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Смертельный пожар в рязанской больнице мог произойти из-за возгорания ИВЛ

В региональном оперативном штабе сообщили, что три жертвы происшествия умерли из-за отравления угарным газом.

9 июня, 04:39
<p>Фото © <a href="https://62.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4483128#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Рязанской области</a></p>

Фото © ГУ МЧС по Рязанской области

Пожар в реанимации Клинической больницы имени Н.А. Семашко в Рязани мог произойти из-за возгорания аппарата искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

"Сейчас изучается одна из версий — что к пожару могло привести возгорание ИВЛ. Ему предшествовала вспышка", — приводит ТАСС слова источника.

До трёх возросло число жертв пожара в реанимации рязанской больницы

До трёх возросло число жертв пожара в реанимации рязанской больницы

При этом нарушений пожарной безопасности, по его словам, в больнице выявлено не было. Напомним, в результате трагедии погибло три человека — пациенты 63, 68 и 72 лет. В региональном оперативном штабе заявили, что причиной их смерти стало отравление угарным газом. Также в результате ЧП пострадало восемь человек, в том числе две медсестры. У одной из них ожогами поражено 75% тела.

"Сразу в момент возгорания в реанимационном отделении прибежала медсестра, следом за ней вторая с огнетушителем. Женщины оперативно, до прибытия пожарных, приступили к ликвидации пожара. В результате первая свидетельница происшествия получила 75% ожогов тела", — рассказал источник в медицинских кругах.

По факту происшествия СУ СКР по Рязанской области начало проверку, а губернатор региона Николай Любимов поручил проверить все медучреждения города.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной смертельного пожара могло стать замыкание в работе медицинского оборудования.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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