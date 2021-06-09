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СМИ: Атомную подлодку "Чакра" вернули из Индии в Россию из-за взрыва

По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, оказались повреждены лёгкий и прочный корпуса АПЛ, а также радиоэлектронное вооружение и гидроакустическое оборудование.

9 июня, 04:26
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<p>К-152 "Нерпа" (Chakra).<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/INS_Chakra_SSN_attribute_Ajai_Shukla.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

К-152 "Нерпа" (Chakra). Фото © Wikipedia

Власти Индии приняли решение вернуть России атомную подводную лодку (АПЛ) индийских ВМС "Чакра" (INS Chakra) проекта 971У "Щука-Б" из-за взрыва на борту, который произошёл в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Взрыв баллона воздуха высокого давления на подлодке "Чакра" (в составе ВМФ России носила имя "Нерпа") произошёл весной 2020 года во время похода субмарины. Он повредил лёгкий и прочный корпуса АПЛ", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что баллон находился между корпусами. Пострадали также радиоэлектронное вооружение и гидроакустическое оборудование. После этого индийские специалисты выполнили ремонт корпусов, и подлодка своим ходом в надводном состоянии отправилась в Россию.

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Напомним, ранее стало известно, что Индия решила вернуть арендованную у России атомную подводную лодку проекта 971 "Нерпа", которую в 2012 году она взяла в десятилетний лизинг. По версии индийских СМИ, это связано с окончанием срока десятилетнего контракта.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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