СМИ: Атомную подлодку "Чакра" вернули из Индии в Россию из-за взрыва

Власти Индии приняли решение вернуть России атомную подводную лодку (АПЛ) индийских ВМС "Чакра" (INS Chakra) проекта 971У "Щука-Б" из-за взрыва на борту, который произошёл в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Взрыв баллона воздуха высокого давления на подлодке "Чакра" (в составе ВМФ России носила имя "Нерпа") произошёл весной 2020 года во время похода субмарины. Он повредил лёгкий и прочный корпуса АПЛ", — сказал собеседник агентства.