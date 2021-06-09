В Афганистане боевики убили десять сотрудников британо-американской НКО HALO Trust

Как минимум 10 сотрудников британо-американской некоммерческой организации (НКО) HALO Trust были убиты в Афганистане. Согласно данным телеканала 1TV, на группу сотрудников напали боевики в масках. Ещё 14 человек получили ранения.

Трагедия произошла в провинции Баглан. Официальные лица Афганистана считают, что за нападением стоят боевики движения "Талибан"*.

HALO Trust основана в 1988 году и работает над разминированием и обезвреживанием снарядов по всему миру. Её штат насчитывает более восьми тысяч сотрудников.

Ранее в Афганистане взрыв прогремел в университетском автобусе. Четыре человека погибли и 13 пострадали.