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В Афганистане боевики убили десять сотрудников британо-американской НКО HALO Trust

Основанная в 1988 году организация специализируется на разминировании и обезвреживании снарядов.

9 июня, 03:46
<p>Сотрудники HALO Trust проводят разминирование территории. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Сотрудники HALO Trust проводят разминирование территории. Фото © ТАСС / ЕРА

Как минимум 10 сотрудников британо-американской некоммерческой организации (НКО) HALO Trust были убиты в Афганистане. Согласно данным телеканала 1TV, на группу сотрудников напали боевики в масках. Ещё 14 человек получили ранения.

Трагедия произошла в провинции Баглан. Официальные лица Афганистана считают, что за нападением стоят боевики движения "Талибан"*.

HALO Trust основана в 1988 году и работает над разминированием и обезвреживанием снарядов по всему миру. Её штат насчитывает более восьми тысяч сотрудников.

11 человек погибли в результате взрыва в Афганистане

11 человек погибли в результате взрыва в Афганистане

Ранее в Афганистане взрыв прогремел в университетском автобусе. Четыре человека погибли и 13 пострадали.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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