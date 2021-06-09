Российский вратарь "Тампы" Василевский стал первой звездой матча против "Каролины"

Российский вратарь клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский стал лучшим игроком пятого матча серии плей-офф против "Каролины", в котором "молнии" победили со счётом 2:0 и оформили выход в полуфинал Кубка Стэнли. Счёт в противостоянии до четырёх побед стал 4–1.

Василевский отразил все 29 бросков по своим воротам и оформил второй шатаут в плей-офф. Второй звездой матча был признан нападающий Брэйден Пойнт, забросивший победную шайбу, а третьей — ещё один форвард, Росс Колтон, на счету которого второй гол.