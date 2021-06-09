Российский вратарь "Тампы" Василевский стал первой звездой матча против "Каролины"
Голкипер отразил все 29 бросков по своим воротам и оформил второй шатаут в плей-офф, благодаря чему клуб теперь сыграет в полуфинале Кубка Стэнли.
Фото © ТАСС / AP
Российский вратарь клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский стал лучшим игроком пятого матча серии плей-офф против "Каролины", в котором "молнии" победили со счётом 2:0 и оформили выход в полуфинал Кубка Стэнли. Счёт в противостоянии до четырёх побед стал 4–1.
On to the next. ☑️— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 9, 2021
Game 5: https://t.co/dma8kFLtZL pic.twitter.com/EzGcelvO2J
Василевский отразил все 29 бросков по своим воротам и оформил второй шатаут в плей-офф. Второй звездой матча был признан нападающий Брэйден Пойнт, забросивший победную шайбу, а третьей — ещё один форвард, Росс Колтон, на счету которого второй гол.
В полуфинале "молнии" встретятся с победителем противостояния "Вегас" — "Колорадо". Пока счёт в серии 2–2. Сейчас играется пятый матч, за пять минут до конца третьего периода на табло равенство — также 2:2.
А ранее в Латвии завершился чемпионат мира по хоккею. Выиграла его сборная Канады, самым ценным игроком был признан нападающий "кленовых листьев" Эндрю Манджапане.
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