Маска, Безоса, Баффетта и других богатейших американцев уличили в неуплате налогов

Илон Маск, Джефф Безос, Джордж Сорос, Уоррен Баффетт, Марк Цукерберг, Майкл Блумберг и другие богатейшие американцы отдают в государственную казну лишь малую часть своих растущих состояний, заявили журналисты портала ProPublica. Бизнесмены уклоняются от уплаты подоходного налога вовсе либо платят менее 1% от обязательного ежегодного платежа.

Так, согласно результатам расследования, с 2014 по 2018 год основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заработал 13,9 миллиарда долларов и заплатил 455 миллионов в казну. Эквивалент ставки, таким образом, составил всего 3,27%. Тогда когда средняя американская семья отдаёт от 14% до 37%. При этом в 2018 году миллиардер вообще не платил обязательный сбор. Для "дедушки-миллиардера", как журналисты называют Уоррена Баффетта, истинная ставка налога и вовсе составила 0,1%, или менее 10 центов на каждые 100 долларов, которые он добавил к своему богатству. Доход главы Amazon Джеффа Безоса с 2014 по 2018 год составил 99 миллиардов долларов. Но при этом его реальная налоговая ставка — 0,98%. В 2007 году предприниматель не платил ничего вовсе. По данным журналистов, миллиардер Джордж Сорос, который занимает 288-е место в рейтинге богатейших людей США по версии Forbes, не платил в казну три года подряд, а финансист и предприниматель Карл Айкан дважды ушёл от налогов — в 2016 и 2017 годах.

ProPublica отмечает, что миллиардеры пользуются "стратегиями уклонения от уплаты налогов, недоступными для обычных людей". Их богатство часто основано на "стремительно растущей стоимости их активов", таких как акции и недвижимость. Пока активы они не проданы — прибыль не определяется законодательством США как налогооблагаемый доход. За исследуемый период при суммарном росте состояния на 401 миллиард предприниматели заплатили 3,4% федерального налога, или 3,6 миллиарда.

Журналисты попробовали связаться с каждым героем своего материала, чтобы получить комментарии. Баффетт, Блумберг и Айкан заявили, что заплатили налоги в необходимом размере. Представитель Сороса объяснил, что бизнесмен понёс большие убытки из-за падения акций. Пресс-секретарь Безоса не стал комментировать финансовые данные основателя Аmаzоn. А Илон Маск в ответ на запрос прислал вопросительный знак: "?"

Сейчас американские власти расследуют, каким образом данные о налогах богатейших жителей США утекли в Сеть. В ProPublica сообщают, что личность и мотивы источника, передавшего им данные, достоверно неизвестны. Глава налоговой службы США Чарльз Реттиг заявил, что ведомство начало расследование. По данным CNN, Минфин уже направил запрос генеральному инспектору Казначейства по вопросам налогообложения, в ФБР и Прокуратуру США с требованием расследовать причины утечки.