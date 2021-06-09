Названа предварительная причина смертельного пожара в реанимации рязанской больницы
В результате трагедии погибло три человека, ещё восемь, включая двух медсестёр, пострадали.
Кадр из видео © ГУ МЧС по Рязанской области
Причиной смертельного пожара в реанимации Клинической больницы имени Н.А. Семашко в Рязани могло стать замыкание в работе медицинского оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
"На данный момент рассматривается несколько версий пожара, среди них замыкание в работе оборудования, проводка. Очаг, предварительно, находился в одной из палат", — сказал собеседник агентства.
Напомним, сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате происшествия погибло три человека, пострадало восемь, включая двух медсестёр.
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