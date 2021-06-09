Правительство допустило, что Россия потеряет лидерство по экспорту газа к 2024 году
Сместить РФ с первой строчки могут США, имеющие существенные запасы сланцевого газа, и Катар, который также планирует расширение производства.
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Правительство России допускает, что РФ может потерять лидерство по экспорту газа в 2024 году. Это следует из плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии страны до 2035 года.
В документе отмечается, что с 2021 по 2023 год Россия останется крупнейшим экспортёром газа, а вот в 2024-м может опуститься на второе место. По данным на 2019 год, РФ экспортировала около 261 миллиарда кубометров газа. Вторую строчку занимал Катар (143 миллиарда), третью США (132 миллиарда). Следом располагались Норвегия и Австралия.
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в беседе с РИА "Новости" отметил, что наибольшим потенциалом среди крупнейших в мире экспортёров сжиженного газа обладают США, имеющие существенные запасы сланцевого газа. Катар также планирует расширение производства.
Эксперт добавил, что Россия может нарастить свою долю на рынке с помощью строительства новых газопроводов в Китай и реализации СПГ-проектов, однако не в Европе, так как там высокая конкуренция и страны постепенно переходят на "зелёную" энергетику.
Напомним, ранее была завершена укладка первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме.
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