Мощный взрыв газового баллона в Москве попал на видео

Момент взрыва газового баллона в Москве. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В московском районе Чертаново загорелся пункт приёма металлолома. В результате пожара прогремел мощный взрыв. Как предполагают спасатели, рванул газовый баллон. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

Инцидент произошёл в промзоне на 1-м Дорожном проезде. Сейчас пожар уже удалось ликвидировать. Основной очаг был потушен в 04:00 по московскому времени. Площадь составила 60 квадратных метров.

О пострадавших информации не поступало.