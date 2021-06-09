Мощный взрыв газового баллона в Москве попал на видео
Пожар уже удалось ликвидировать. О пострадавших информации не поступало.
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В московском районе Чертаново загорелся пункт приёма металлолома. В результате пожара прогремел мощный взрыв. Как предполагают спасатели, рванул газовый баллон. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
Инцидент произошёл в промзоне на 1-м Дорожном проезде. Сейчас пожар уже удалось ликвидировать. Основной очаг был потушен в 04:00 по московскому времени. Площадь составила 60 квадратных метров.
О пострадавших информации не поступало.
Ранее Лайф сообщал, что взрыв ТЭЦ во время футбольного матча попал на видео.
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