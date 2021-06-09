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Мощный взрыв газового баллона в Москве попал на видео

Пожар уже удалось ликвидировать. О пострадавших информации не поступало.

9 июня, 02:13

Фото © LIFE

Момент взрыва газового баллона в Москве. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В московском районе Чертаново загорелся пункт приёма металлолома. В результате пожара прогремел мощный взрыв. Как предполагают спасатели, рванул газовый баллон. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

Инцидент произошёл в промзоне на 1-м Дорожном проезде. Сейчас пожар уже удалось ликвидировать. Основной очаг был потушен в 04:00 по московскому времени. Площадь составила 60 квадратных метров.

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О пострадавших информации не поступало.

Ранее Лайф сообщал, что взрыв ТЭЦ во время футбольного матча попал на видео.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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