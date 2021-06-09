"Надо в касках ходить": Штукатурка рухнула на женщину в центре Санкт-Петербурга
Пострадавшую с травмой головы доставили в Мариинскую больницу. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное.
Кадр из видео © VK / spb_today
Штукатурка рухнула на женщину в центре Санкт-Петербурга. Видео © VK / spb_today
В центре Санкт-Петербурга с одного из домов на женщину обрушилась штукатурка. Инцидент произошёл на улице Пушкинской, 20, кусок лепнины откололся от фасада здания и упал на голову одной из прохожих, сообщает kp.ru.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что женщина после удара согнулась и зашла под козырёк или балкон и долго оттуда не выходила. Люди оглядывались и шли дальше. Как выяснилось позже, из раны на голове у пострадавшей пошла кровь.
Едва не задело женщину: Опубликовано видео обрушения лепнины с исторического дома в центре Петербурга
"На место приехала аварийная служба Жилкомсервиса № 2 Центрального района. Опасную зону огородили. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы в Мариинскую больницу. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное", — сообщили в пресс-службе Администрации Центрального района Санкт-Петербурга.
Ранее Лайф публиковал видео, как в центре Петербурга отвалившаяся от дома лепнина чуть не проломила голову прохожему. Пострадавший получил сотрясение головного мозга.
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