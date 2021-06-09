Штукатурка рухнула на женщину в центре Санкт-Петербурга. Видео © VK / spb_today

В центре Санкт-Петербурга с одного из домов на женщину обрушилась штукатурка. Инцидент произошёл на улице Пушкинской, 20, кусок лепнины откололся от фасада здания и упал на голову одной из прохожих, сообщает kp.ru.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что женщина после удара согнулась и зашла под козырёк или балкон и долго оттуда не выходила. Люди оглядывались и шли дальше. Как выяснилось позже, из раны на голове у пострадавшей пошла кровь.

"На место приехала аварийная служба Жилкомсервиса № 2 Центрального района. Опасную зону огородили. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы в Мариинскую больницу. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное", — сообщили в пресс-службе Администрации Центрального района Санкт-Петербурга.