Мощный ливень превратил Саратов в Венецию и заставил жителей плавать по улицам
В некоторых местах зафиксированы случаи падения деревьев, также проводилась эвакуация людей из автомобилей, остановлена работа электротранспорта.
Кадр из видео © Соцсети
Саратов затопило после сильного ливня. Видео © Соцсети
В Саратове мощный ливень затопил дороги. Улицы в прямом смысле ушли под воду, а на опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что люди решили вспомнить свои навыки плавания, чтобы хоть как-то передвигаться по городу.
Согласно данным местных коммунальщиков, самая сложная обстановка сложилась в Заводском и Кировском районах. В некоторых местах зафиксированы случаи падения деревьев, проводилась эвакуация людей из автомобилей, остановлена работа электротранспорта.
Первый замглавы города Дмитрий Алексеев провёл экстренное совещание со службами, и, как сообщает мэрия в своём телеграм-канале, в настоящее время осуществляются мероприятия для запуска маршрутов, остановившихся из-за затопления путей, задача — к утру возобновить работу всего электротранспорта.
"Муниципальным коммунальным учреждениям поручено во взаимодействии с районными администрациями оперативно ликвидировать последствия ливня и вернуть жизнедеятельность города в штатный режим", — говорится в сообщении.
Ранее жителей Красноярска предупредили об угрозе подтопления из-за сброса воды с ГЭС. Позже власти региона приняли решение отказаться от идеи увеличения сброса воды со станции.
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