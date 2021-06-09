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Мощный ливень превратил Саратов в Венецию и заставил жителей плавать по улицам

В некоторых местах зафиксированы случаи падения деревьев, также проводилась эвакуация людей из автомобилей, остановлена работа электротранспорта.

9 июня, 01:48

Кадр из видео © Соцсети

Саратов затопило после сильного ливня. Видео © Соцсети

В Саратове мощный ливень затопил дороги. Улицы в прямом смысле ушли под воду, а на опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что люди решили вспомнить свои навыки плавания, чтобы хоть как-то передвигаться по городу.

Согласно данным местных коммунальщиков, самая сложная обстановка сложилась в Заводском и Кировском районах. В некоторых местах зафиксированы случаи падения деревьев, проводилась эвакуация людей из автомобилей, остановлена работа электротранспорта.

Первый замглавы города Дмитрий Алексеев провёл экстренное совещание со службами, и, как сообщает мэрия в своём телеграм-канале, в настоящее время осуществляются мероприятия для запуска маршрутов, остановившихся из-за затопления путей, задача — к утру возобновить работу всего электротранспорта.

"Муниципальным коммунальным учреждениям поручено во взаимодействии с районными администрациями оперативно ликвидировать последствия ливня и вернуть жизнедеятельность города в штатный режим", — говорится в сообщении.

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Ранее жителей Красноярска предупредили об угрозе подтопления из-за сброса воды с ГЭС. Позже власти региона приняли решение отказаться от идеи увеличения сброса воды со станции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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