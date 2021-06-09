Мощный ливень превратил Саратов в Венецию и заставил жителей плавать по улицам

Саратов затопило после сильного ливня. Видео © Соцсети

В Саратове мощный ливень затопил дороги. Улицы в прямом смысле ушли под воду, а на опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что люди решили вспомнить свои навыки плавания, чтобы хоть как-то передвигаться по городу.

Согласно данным местных коммунальщиков, самая сложная обстановка сложилась в Заводском и Кировском районах. В некоторых местах зафиксированы случаи падения деревьев, проводилась эвакуация людей из автомобилей, остановлена работа электротранспорта.

Первый замглавы города Дмитрий Алексеев провёл экстренное совещание со службами, и, как сообщает мэрия в своём телеграм-канале, в настоящее время осуществляются мероприятия для запуска маршрутов, остановившихся из-за затопления путей, задача — к утру возобновить работу всего электротранспорта.