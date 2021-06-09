Блинкен рассказал о худших последствиях строительства "Северного потока – 2" для США
Дипломат отметил, что именно из-за них Вашингтон и отказался от санкций против Nord Stream 2 AG.
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Испорченные отношения между Германией и США стали бы худшим итогом строительства "Северного потока – 2". Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Худший возможный исход был бы для таким: строительство газопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Берлина к переговорам, чтобы добиться успехов в работе и смягчить серьёзные негативные последствия от прохода газа через этот трубопровод", — сказал Блинкен на слушаниях в международном комитете сената.
Глава американской дипломатии отметил, что именно по этой причине США отказались от санкций в отношении оператора "Северного потока – 2", благодаря чему удалось наладить отношения с немецкими коллегами.
"Германия теперь села за стол, мы активно вовлечены в работу с ними", — заключил госсекретарь.
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Как сообщал Лайф, 19 мая США заявили о том, что не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. Вместе с тем позже Блинкен заявил, что Вашингтон может возобновить санкции против компаний, которые осуществляют строительство газопровода "Северный поток – 2".
Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2".
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