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Блинкен рассказал о худших последствиях строительства "Северного потока – 2" для США

Дипломат отметил, что именно из-за них Вашингтон и отказался от санкций против Nord Stream 2 AG.

9 июня, 01:38
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Испорченные отношения между Германией и США стали бы худшим итогом строительства "Северного потока – 2". Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Худший возможный исход был бы для таким: строительство газопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Берлина к переговорам, чтобы добиться успехов в работе и смягчить серьёзные негативные последствия от прохода газа через этот трубопровод", — сказал Блинкен на слушаниях в международном комитете сената.

Блинкен пообещал не допустить запуск "Северного потока – 2"

Блинкен пообещал не допустить запуск "Северного потока – 2"

Глава американской дипломатии отметил, что именно по этой причине США отказались от санкций в отношении оператора "Северного потока – 2", благодаря чему удалось наладить отношения с немецкими коллегами.

"Германия теперь села за стол, мы активно вовлечены в работу с ними", — заключил госсекретарь.

Блинкен отверг слова Зеленского о том, что США не поделились с Киевом планами по "Северному потоку – 2"

Блинкен отверг слова Зеленского о том, что США не поделились с Киевом планами по "Северному потоку – 2"

Как сообщал Лайф, 19 мая США заявили о том, что не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. Вместе с тем позже Блинкен заявил, что Вашингтон может возобновить санкции против компаний, которые осуществляют строительство газопровода "Северный поток – 2".

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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