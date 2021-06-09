Блинкен рассказал о худших последствиях строительства "Северного потока – 2" для США

Испорченные отношения между Германией и США стали бы худшим итогом строительства "Северного потока – 2". Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Худший возможный исход был бы для таким: строительство газопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Берлина к переговорам, чтобы добиться успехов в работе и смягчить серьёзные негативные последствия от прохода газа через этот трубопровод", — сказал Блинкен на слушаниях в международном комитете сената.

Глава американской дипломатии отметил, что именно по этой причине США отказались от санкций в отношении оператора "Северного потока – 2", благодаря чему удалось наладить отношения с немецкими коллегами.