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Два человека погибли и 11 пострадали при пожаре в рязанской больнице

Сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

9 июня, 02:25
<p>Фото © <a href="https://62.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4483128#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Рязанской области</a></p>

Фото © ГУ МЧС по Рязанской области

В результате пожара в реанимационном отделении одной из больниц города Рязани погибло два человека и 11 пострадали. Об этом сообщили в Правительстве Рязанской области.

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До трёх возросло число жертв пожара в реанимации рязанской больницы

По информации Лайфа, инцидент произошёл в Клинической больнице имени Н.А. Семашко. Сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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