Два человека погибли и 11 пострадали при пожаре в рязанской больнице

В результате пожара в реанимационном отделении одной из больниц города Рязани погибло два человека и 11 пострадали. Об этом сообщили в Правительстве Рязанской области.

По информации Лайфа, инцидент произошёл в Клинической больнице имени Н.А. Семашко. Сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.