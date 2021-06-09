Два человека погибли и 11 пострадали при пожаре в рязанской больнице
Сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Фото © ГУ МЧС по Рязанской области
В результате пожара в реанимационном отделении одной из больниц города Рязани погибло два человека и 11 пострадали. Об этом сообщили в Правительстве Рязанской области.
По информации Лайфа, инцидент произошёл в Клинической больнице имени Н.А. Семашко. Сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее трое детей и дедушка погибли при пожаре в Пермском крае. Лайф публиковал фото с места инцидента.
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