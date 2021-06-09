До трёх возросло число жертв пожара в реанимации рязанской больницы. Видео © ГУ МЧС по Рязанской области

Число погибших при пожаре в Клинической больнице имени Н.А. Семашко в Рязани возросло до трёх. Как стало известно Лайфу, ещё одна жертва скончалась в машине скорой помощи.

Тем временем в МЧС уточнили, что в результате инцидента пострадало восемь человек.