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До трёх возросло число жертв пожара в реанимации рязанской больницы

В МЧС уточнили, что в результате инцидента пострадало восемь человек.

9 июня, 02:48

Кадр видео © ГУ МЧС по Рязанской области

До трёх возросло число жертв пожара в реанимации рязанской больницы. Видео © ГУ МЧС по Рязанской области

Число погибших при пожаре в Клинической больнице имени Н.А. Семашко в Рязани возросло до трёх. Как стало известно Лайфу, ещё одна жертва скончалась в машине скорой помощи.

Тем временем в МЧС уточнили, что в результате инцидента пострадало восемь человек.

Напомним, сигнал о возгорании поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Что стало причиной трагедии — выясняется.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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