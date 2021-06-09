Россиянам предоставят возможность получать соцвыплаты через "Госуслуги"
Для этого граждане должны будут указать свои актуальные банковские реквизиты.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Россиянам предоставят возможность автоматически получать соцвыплаты от государства. Как сообщают СМИ, на "Госуслугах" скоро появится дополнительный сервис, который даст возможность проактивного перечисления мер соцподдержки.
В Минтруда рассказали, что для получения выплат по умолчанию граждане должны будут указать свои актуальные банковские реквизиты. Это касается только тех мер социальной поддержки, которые наступают в связи с определёнными жизненными обстоятельствами.
В свою очередь, в банках уточняют, что если у указанных гражданами реквизитов есть пластиковая карта, то она должна быть выпущена платёжной системой "Мир". Стоит отметить, что данное решение не является окончательным и ещё находится на стадии обсуждения.
Ранее россиянам решили дать возможность признавать себя банкротами через "Госуслуги". Это значительно упростит задачу гражданам, которым далеко добираться до специализированных учреждений, отметили в Минэкономразвития РФ.
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