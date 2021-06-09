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Россиянам предоставят возможность получать соцвыплаты через "Госуслуги"

Для этого граждане должны будут указать свои актуальные банковские реквизиты.

9 июня, 02:59

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Россиянам предоставят возможность автоматически получать соцвыплаты от государства. Как сообщают СМИ, на "Госуслугах" скоро появится дополнительный сервис, который даст возможность проактивного перечисления мер соцподдержки.

В Минтруда рассказали, что для получения выплат по умолчанию граждане должны будут указать свои актуальные банковские реквизиты. Это касается только тех мер социальной поддержки, которые наступают в связи с определёнными жизненными обстоятельствами.

В свою очередь, в банках уточняют, что если у указанных гражданами реквизитов есть пластиковая карта, то она должна быть выпущена платёжной системой "Мир". Стоит отметить, что данное решение не является окончательным и ещё находится на стадии обсуждения.

Россиянам рассказали о летних выплатах, положенных некоторым гражданам

Россиянам рассказали о летних выплатах, положенных некоторым гражданам

Ранее россиянам решили дать возможность признавать себя банкротами через "Госуслуги". Это значительно упростит задачу гражданам, которым далеко добираться до специализированных учреждений, отметили в Минэкономразвития РФ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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