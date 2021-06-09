Россиянам предоставят возможность получать соцвыплаты через "Госуслуги"

Россиянам предоставят возможность автоматически получать соцвыплаты от государства. Как сообщают СМИ, на "Госуслугах" скоро появится дополнительный сервис, который даст возможность проактивного перечисления мер соцподдержки.

В Минтруда рассказали, что для получения выплат по умолчанию граждане должны будут указать свои актуальные банковские реквизиты. Это касается только тех мер социальной поддержки, которые наступают в связи с определёнными жизненными обстоятельствами.

В свою очередь, в банках уточняют, что если у указанных гражданами реквизитов есть пластиковая карта, то она должна быть выпущена платёжной системой "Мир". Стоит отметить, что данное решение не является окончательным и ещё находится на стадии обсуждения.