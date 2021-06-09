Дава отреагировал на заявление продюсера Лободы о нём и Киркорове. Видео © Instagram / dava_m

Блогер Давид Манукян (Дава) ответил экс-продюсеру певицы Светланы Лободы Нателле Крапивиной, которая ранее прокомментировала его появление на красной дорожке Премии Муз-ТВ в компании Филиппа Киркорова и десятка накачанных танцоров словами "раньше таких на Кавказе расчленяли на шашлыки".

На своей странице в "Инстаграме" Дава отметил, что подобные комментарии уже стали систематическими.

"Почему так много зла? Не нравится — не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки", — рассказал блогер.

В шок блогера повергла и поддержка Крапивиной некоторыми представителями шоу-бизнеса и пользователями Сети.

"Моё шоу вам не нравится, а желание убить человека вы поддерживаете?" — написал Дава.