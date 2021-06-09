"Не нравится — не смотри!": Дава ответил экс-продюсеру Лободы, призвавшей "расчленить его с Киркоровым на шашлыки"
Блогер шокирован тем, что многие люди, в том числе известные, поддерживают подобные действия и слова.
Дава отреагировал на заявление продюсера Лободы о нём и Киркорове. Видео © Instagram / dava_m
Блогер Давид Манукян (Дава) ответил экс-продюсеру певицы Светланы Лободы Нателле Крапивиной, которая ранее прокомментировала его появление на красной дорожке Премии Муз-ТВ в компании Филиппа Киркорова и десятка накачанных танцоров словами "раньше таких на Кавказе расчленяли на шашлыки".
На своей странице в "Инстаграме" Дава отметил, что подобные комментарии уже стали систематическими.
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"Почему так много зла? Не нравится — не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки", — рассказал блогер.
В шок блогера повергла и поддержка Крапивиной некоторыми представителями шоу-бизнеса и пользователями Сети.
"Моё шоу вам не нравится, а желание убить человека вы поддерживаете?" — написал Дава.
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Напомним, ранее продюсер Нателла Крапивина, известная сотрудничеством с певицей Светланой Лободой и тревел-шоу "Орёл и решка", заявила, что больше не хочет иметь отношения к шоу-бизнесу. Поводом стал конфликт, разразившийся между ней и поп-королём Филиппом Киркоровым после Премии Муз-ТВ. Крапивина оставила едкий комментарий под совместной фотографией певца и блогера Давы в "Инстаграме" и нарвалась на сильный хейт. Однако нашлись те, кто поддержал Нателлу. Так, это сделали писатель и телеведущий Сергей Минаев и телеведущая Ксения Собчак.
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