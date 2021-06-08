Коллеги по шоу-бизнесу поддержали решение продюсера Нателлы Крапивиной, объявившей о прекращении сотрудничества с певицей Светланой Лободой.

Напомним, после конфликта с поп-королём российской эстрады Филиппом Киркоровым 39-летняя бизнес-леди заявила, что больше не хочет иметь отношения к шоу-бизнесу. Комментируя появление певца на красной дорожке Премии Муз-ТВ в компании блогера Давы и десятка накачанных танцоров, Крапивина оставила едкую запись, отметив, что на Кавказе таких раньше "расчленяли на шашлыки". После этого на женщину обрушился шквал хейта. Однако нашлись и те, кто её поддержал. Одним из таких людей оказался писатель и телеведущий Сергей Минаев.

"Дорогая Нателла, после нашего с тобой памятного срача в инсте, точнее после примирения, я тебе сказал это приватно. Теперь говорю публично: у тебя яйца размером с трёхэтажный дом. Бесконечное уважение", — отметил Минаев.

Не осталась в стороне и Ксения Собчак.