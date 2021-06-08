"Яйца размером с трёхэтажный дом": Минаев и Собчак поддержали экс-продюсера Лободы посла скандала с Киркоровым
Ранее Нателла Крапивина оставила колкий комментарий под фотографией певца и нарвалась на волну хейта.
Фото © Instagram / natellakrapivina
Коллеги по шоу-бизнесу поддержали решение продюсера Нателлы Крапивиной, объявившей о прекращении сотрудничества с певицей Светланой Лободой.
Напомним, после конфликта с поп-королём российской эстрады Филиппом Киркоровым 39-летняя бизнес-леди заявила, что больше не хочет иметь отношения к шоу-бизнесу. Комментируя появление певца на красной дорожке Премии Муз-ТВ в компании блогера Давы и десятка накачанных танцоров, Крапивина оставила едкую запись, отметив, что на Кавказе таких раньше "расчленяли на шашлыки". После этого на женщину обрушился шквал хейта. Однако нашлись и те, кто её поддержал. Одним из таких людей оказался писатель и телеведущий Сергей Минаев.
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"Дорогая Нателла, после нашего с тобой памятного срача в инсте, точнее после примирения, я тебе сказал это приватно. Теперь говорю публично: у тебя яйца размером с трёхэтажный дом. Бесконечное уважение", — отметил Минаев.
Не осталась в стороне и Ксения Собчак.
"Нателла, ты мой герой. Я тебя очень люблю и уважаю". И в шоу-бизнесе и без него — всегда с тобой. Ты очень крутая баба", — подчеркнула телеведущая.
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Напомним, ранее представитель Роскомнадзора сообщил, что ведомство проверит трансляцию Премии Муз-ТВ на предмет гей-пропаганды. Однако директор Киркорова Геннадий Рыбак заявил, что это чушь и совершенно абсурдная тема.
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