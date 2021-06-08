Звезда сериала "Зачарованные", 50-летняя актриса Шеннен Доэрти, которая много лет борется с раком, выступила против пластических операций. Артистка отметила, что болезнь научила принимать её перемены во внешности, пишет портал "Дни.ру".

"Я жила. Мне нравится, что я жила и что моё лицо отражает мою жизнь. Я прошла через рак и не только это", — отметила Доэрти в "Инстаграме".

Актриса также раскритиковала глянцевые журналы и индустрию кино, которые некорректно отражают действительность и вводят в заблуждение. По словам Доэрти, актрисы, играющие персонажей её возраста, пользуются ботоксом и делали подтяжки лица, поэтому выглядят значительно моложе своих лет. Звезда "Зачарованных" уверена, что просмотр таких картин вреден для самооценки.