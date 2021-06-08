"Моё лицо отражает мою жизнь": Онкобольная звезда "Зачарованных" разнесла Голливуд за обилие пластических операций
Шеннен Доэрти уверена, что просмотр фильмов, где актрисы выглядят значительно моложе своего возраста, не идёт на пользу самооценке.
Фото © Instagram / theshando
Звезда сериала "Зачарованные", 50-летняя актриса Шеннен Доэрти, которая много лет борется с раком, выступила против пластических операций. Артистка отметила, что болезнь научила принимать её перемены во внешности, пишет портал "Дни.ру".
"Я жила. Мне нравится, что я жила и что моё лицо отражает мою жизнь. Я прошла через рак и не только это", — отметила Доэрти в "Инстаграме".
Актриса также раскритиковала глянцевые журналы и индустрию кино, которые некорректно отражают действительность и вводят в заблуждение. По словам Доэрти, актрисы, играющие персонажей её возраста, пользуются ботоксом и делали подтяжки лица, поэтому выглядят значительно моложе своих лет. Звезда "Зачарованных" уверена, что просмотр таких картин вреден для самооценки.
Напомним, в мае 2016 года Доэрти перенесла одностороннюю мастэктомию, но операция не помогла, и рак дал метастазы. После этого Шеннен прошла несколько курсов химиотерапии. На протяжении всего лечения рядом с актрисой была её любимая собака Боуи.
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