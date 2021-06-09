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Знаменитый тигр Амур вновь стал отцом

Его избранница Уссури родила двух тигрят.

9 июня, 04:15

Кадр из видео © YouTube / safaripark25.TV

Знаменитый тигр Амур и его избранница Уссури во второй раз стали родителями. Двум новорождённым тигрятам уже десятый день, и они чувствуют себя хорошо.

"Ночью 29 мая в 0:53 Уссури родила первого тигрёнка и целый час вылизывала его. В 1:55 родился второй тигрёнок, и опять целый час мать вылизывала малыша. Первого тигрёнка только спустя час после рождения она подпустила, чтобы он сосал молоко. Второго тигрёнка точно так же — час вылизывала и только потом подпустила к соску", — рассказали в приморском "Сафари-парке".

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Козёл Тимур и тигр Амур. Драматичная история любви и смерти

Сейчас к Уссури никто из сотрудников не подходит, чтоб не беспокоить её. Буквально на днях у неё включился защитный рефлекс — она чуть не бросилась на одного из сотрудников. Работники зоопарка наблюдают за тигрицей и малышами через камеру видеонаблюдения.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что сын тигра Амура Шерхан переехал жить к невесте в ОАЭ ради спасения своего вида. Теперь в Приморье освободился вольер для нового потомства.

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Тигр Амур прославился далеко за пределами России благодаря своей "дружбе" с козлом Тимуром. При этом отношения животных нельзя назвать ровными — хищник иногда нападал на своего рогатого приятеля. После одного из таких нападений козла отселили. 8 ноября 2019 года стало известно, что Тимур умер. В Приморье рассказали, что козёл болел.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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