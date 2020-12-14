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Сын тигра Амура переехал жить к невесте в ОАЭ ради спасения своего вида — видео

Теперь в Приморье освободился вольер для нового потомства.

14 декабря 2020, 02:56

Сын известного в России тигра Амура Шерхан улетел в ОАЭ к своей невесте в рамках программы по увеличению популяции этого вида хищников. Об этом сообщает пресс-служба Приморского сафари-парка.

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Полосатый хищник приходил охотиться на собак.

Шерхан отправлен для размножения. Его тигрица — репродуктивная пара — прибыла в Арабские Эмираты из Новосибирского зоопарка, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё с осени животное приучали к транспортной клетке, поэтому проблем с его погрузкой на борт не было. Кроме того, поскольку он воспитывался людьми, перевозить его гораздо проще, чем дикого тигра.

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Назначена экспертиза для установления причин смерти.

Отъезд хищника открывает новые возможности для Амура и его тигрицы Уссури, поскольку в Приморье появился свободный вольер для нового потомства.

Ранее Лайф сообщал, что британский музей признал снимок амурского тигра из Приморья лучшим фото дикой природы 2020 года.

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

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