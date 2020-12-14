Сын тигра Амура переехал жить к невесте в ОАЭ ради спасения своего вида — видео
Теперь в Приморье освободился вольер для нового потомства.
Сын известного в России тигра Амура Шерхан улетел в ОАЭ к своей невесте в рамках программы по увеличению популяции этого вида хищников. Об этом сообщает пресс-служба Приморского сафари-парка.
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— Шерхан отправлен для размножения. Его тигрица — репродуктивная пара — прибыла в Арабские Эмираты из Новосибирского зоопарка, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё с осени животное приучали к транспортной клетке, поэтому проблем с его погрузкой на борт не было. Кроме того, поскольку он воспитывался людьми, перевозить его гораздо проще, чем дикого тигра.
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Отъезд хищника открывает новые возможности для Амура и его тигрицы Уссури, поскольку в Приморье появился свободный вольер для нового потомства.
Ранее Лайф сообщал, что британский музей признал снимок амурского тигра из Приморья лучшим фото дикой природы 2020 года.
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