"Роскосмос" назвал время и фазы солнечного затмения 10 июня

10 июня жители ряда регионов России смогут наблюдать солнечное затмение. Оно будет видно с 14:22 до 14:29 по московскому времени. Как сообщает "Роскосмос", в столице максимум затмения выпадет на 14:26, луна при этом закроет 16% солнца.

"Центр полосы вступит на побережье вблизи устья реки Индигирки (посёлки Чокурдах, Табор). В этих районах кольцеобразное затмение с фазой 0,94 продлится 3 минуты 37 секунд… Максимальная фаза наступит в 14:25", — указано на сайте госкорпорации.

В "Роскосмосе" отметили, что чем северней и восточней находится регион России, тем лучше будет видно затмение. При этом на юге Европейской России кольцеобразное затмение прогнозируется увидеть в 2030 году, а в 2039 и 2048 годах — в окрестностях Москвы.