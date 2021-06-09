Депутат Власов прокомментировал задержание своего помощника Хованского

Депутат Госдумы Василий Власов заявил Лайфу, что выясняет подробности задержания своего помощника — блогера Юрия Хованского.

"Проблема в том, что, когда человека задерживают, никаких контактов. Дозвониться я до него не могу. Я сейчас пытаюсь узнать, где он находится и из-за чего его задержали", — сказал парламентарий.

Власов отметил, что ему ничего не известно о причинах задержания. По его мнению, оснований для взятия блогера под стражу нет. Депутат подчеркнул, что будет следить за ситуацией.