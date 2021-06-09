Депутат Власов прокомментировал задержание своего помощника Хованского
Парламентарий отметил, что не может дозвониться до Юрия. По его мнению, основания для задержания блогера отсутствуют.
Юрий Хованский. Фото © Instagram / yurykhovansky
Депутат Госдумы Василий Власов заявил Лайфу, что выясняет подробности задержания своего помощника — блогера Юрия Хованского.
"Проблема в том, что, когда человека задерживают, никаких контактов. Дозвониться я до него не могу. Я сейчас пытаюсь узнать, где он находится и из-за чего его задержали", — сказал парламентарий.
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Власов отметил, что ему ничего не известно о причинах задержания. По его мнению, оснований для взятия блогера под стражу нет. Депутат подчеркнул, что будет следить за ситуацией.
Напомним, вечером 8 июня в квартире Хованского прошли обыски. По предварительным данным, возбуждено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности.
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