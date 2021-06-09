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Депутат Власов прокомментировал задержание своего помощника Хованского

Парламентарий отметил, что не может дозвониться до Юрия. По его мнению, основания для задержания блогера отсутствуют.

9 июня, 08:25
<p>Юрий Хованский. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/yurykhovansky/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yurykhovansky</a></p>

Юрий Хованский. Фото © Instagram / yurykhovansky

Депутат Госдумы Василий Власов заявил Лайфу, что выясняет подробности задержания своего помощника — блогера Юрия Хованского.

"Проблема в том, что, когда человека задерживают, никаких контактов. Дозвониться я до него не могу. Я сейчас пытаюсь узнать, где он находится и из-за чего его задержали", — сказал парламентарий.

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Власов отметил, что ему ничего не известно о причинах задержания. По его мнению, оснований для взятия блогера под стражу нет. Депутат подчеркнул, что будет следить за ситуацией.

Напомним, вечером 8 июня в квартире Хованского прошли обыски. По предварительным данным, возбуждено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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