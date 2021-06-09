В Петербурге задержали блогера Юрия Хованского
Вечером 8 июня в его квартире прошли обыски. По предварительным данным, возбуждено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности.
Кадр из видео YouTube / Юрий Хованский
Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге, сообщает "Mash на Мойке". По данным телеграм-канала, его подозревают в призывах к террористической деятельности.
Задержание произошло вечером 8 июня, в квартире видеоблогера провели обыски. По предварительным данным, возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма".
По данным Mash, причиной задержания могла стать песня Хованского, в которой он оправдывал теракт в "Норд-Осте", призывал к убийству детей и взрывам.
А ранее в Москве из-за слишком тёмной тонировки задержали блогера Гошу Ерохина, уклонявшегося от армии. Сам блогер освещал задержание в "Инстаграме". Подписчикам он пожаловался, что правоохранители останавливают его каждый день.
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