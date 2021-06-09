НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Петербурге задержали блогера Юрия Хованского

Вечером 8 июня в его квартире прошли обыски. По предварительным данным, возбуждено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности.

9 июня, 07:24
3285
<p>Кадр из видео YouTube / Юрий Хованский</p>

Кадр из видео YouTube / Юрий Хованский

Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге, сообщает "Mash на Мойке". По данным телеграм-канала, его подозревают в призывах к террористической деятельности.

Задержание произошло вечером 8 июня, в квартире видеоблогера провели обыски. По предварительным данным, возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма".

Блогер Хованский назвал Сталина "самым тупым и бездарным полководцем"

Блогер Хованский назвал Сталина "самым тупым и бездарным полководцем"

По данным Mash, причиной задержания могла стать песня Хованского, в которой он оправдывал теракт в "Норд-Осте", призывал к убийству детей и взрывам.

А ранее в Москве из-за слишком тёмной тонировки задержали блогера Гошу Ерохина, уклонявшегося от армии. Сам блогер освещал задержание в "Инстаграме". Подписчикам он пожаловался, что правоохранители останавливают его каждый день.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1