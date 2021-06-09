Болгарский МиГ-29 потерпел крушение во время учений над Чёрным морем
Немедленно была начата поисково-спасательная операция, в которой участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС. На место выехал глава Минобороны страны.
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Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии упал в Чёрное море во время тренировочного полёта в рамках военных учений "Шабла-21". Об этом сообщает Министерство обороны страны.
"МиГ-29 из состава ВВС Болгарии потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45. Сразу началась операция по поиску и спасению, которая продолжается и сейчас. В ней участвуют силы и средства ВМС, Объединённого командования специальных операций, пограничной полиции и ВВС", — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Отмечается, что на место происшествия выехал министр обороны Болгарии. Тактические учения были приостановлены.
Ранее Лайф рассказывал, что польский МиГ-29 по ошибке обстрелял другой истребитель в ходе учений. Повреждённый самолёт непригоден для дальнейшей эксплуатации. К счастью, пилоту удалось его успешно посадить.
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