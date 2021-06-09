Болгарский МиГ-29 потерпел крушение во время учений над Чёрным морем

Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии упал в Чёрное море во время тренировочного полёта в рамках военных учений "Шабла-21". Об этом сообщает Министерство обороны страны.

"МиГ-29 из состава ВВС Болгарии потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45. Сразу началась операция по поиску и спасению, которая продолжается и сейчас. В ней участвуют силы и средства ВМС, Объединённого командования специальных операций, пограничной полиции и ВВС", — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что на место происшествия выехал министр обороны Болгарии. Тактические учения были приостановлены.