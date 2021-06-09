Медсестра клинической больницы имени Н.А. Семашко в Рязани услышала хлопок в реанимации, затем помещение заволокло дымом. Так, как сообщает источник Лайфа, начался пожар, который унёс жизни трёх человек.

Сильнее всех пострадала медсестра, которая находилась в ковидной зоне — именно там и произошло возгорание. Когда две другие медсестры из "зелёной" зоны услышали хлопок, они бросились помогать тушить пожар. У одной из них — подозрение на ожог дыхательных путей.

Предполагается, что в реанимации загорелся аппарат ИВЛ. Как уточнил наш собеседник, предварительно, аппараты PRUNUS Boaray китайского производства закупали в ноябре 2020 года. Всего в три рязанские клиники, в том числе и в больницу им. Семашко, поступило 20 таких приборов. После сегодняшнего возгорания Минздрав организовывает проверку остальных аппаратов.