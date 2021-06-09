Появилось видео из больницы в Рязани, где случился пожар. Видео © Телеканал "360"

Появилось видео из больницы в Рязани, где сегодня ночью произошёл пожар, который унёс жизни трёх человек. Ролик опубликовал телеканал "360".

На кадрах видно, что пол в коридоре усыпан пеплом. Автор видео также показывает обгоревшую дверь и реанимацию, где выбиты стёкла, испорчено оборудование и всё в следах гари.