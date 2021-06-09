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Обгоревшие стены, выбитые стёкла и пепел: Появилось видео из больницы в Рязани, где случился пожар

Следователи после произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проводится осмотр места происшествия, опрос очевидцев и персонала учреждения.

9 июня, 06:40

Появилось видео из больницы в Рязани, где случился пожар. Видео © Телеканал "360"

Появилось видео из больницы в Рязани, где сегодня ночью произошёл пожар, который унёс жизни трёх человек. Ролик опубликовал телеканал "360".

На кадрах видно, что пол в коридоре усыпан пеплом. Автор видео также показывает обгоревшую дверь и реанимацию, где выбиты стёкла, испорчено оборудование и всё в следах гари.

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В региональном СУ СК РФ сообщили, что после пожара возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". На месте происшествия правоохранители проводят осмотр, опрашивают очевидцев и персонал учреждения. Расследование продолжается.

Напомним, сигнал о возгорании в больнице поступил в 03:36, в 04:19 была объявлена ликвидация. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Изначально сообщалось о двух погибших, однако позже их число возросло до трёх, пострадало восемь человек, в том числе две медсестры. Пожар мог произойти из-за возгорания ИВЛ. При этом нарушений пожарной безопасности в больнице выявлено не было.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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